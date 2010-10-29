Добкін обіцяє жорстку реакцію на порушення в день виборів

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН заявив, що Харківська область повністю готова до проведення чесних та демократичних місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН повідомив журналістам після селекторної наради під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«На нараді в черговий раз було акцентовано увагу місцевої влади на забезпечення чесних прозорих демократичних виборів, - повідомив М.ДОБКІН. – Щоб для тих людей, які вирішили йти на вибори, можливості, зручності перебування на виборчих дільницях і все, що з цим пов`язане, було забезпечене».

«Я доповів, що Харківська область повністю готова (до виборів). Створені і працюють робочі групи із забезпечення виборів. Упевнений, що вибори пройдуть чесно й демократично. Всі, хто хотів взяти в них участь, бере в них участь. Всі, хто прийме рішення голосувати, зможуть це зробити. Будуть законно і чесно підраховані голоси. Потім будуть сформовані ради і далі працюватимемо», - запевнив М.ДОБКІН.

Крім того, губернатор закликав журналістів «навчитися відрізняти провокації на виборах від порушень». «Там де будуть порушення, - заявив він, - буде жорстка реакція прокуратури, міліції і, я сподіваюся, судів. А там де будуть провокації… ну, це вибори… дехто обирає й таку тактику».

Відповідаючи на запитання, чи були у В.ЯНУКОВИЧА зауваження до Харківської області, М.ДОБКІН сказав: «Не було. До жодної з областей зауважень не було».