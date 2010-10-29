У Харкові в день виборів працюватиме прес-центр облдержадміністрації

Адреса: Сумська, 64

Харків. 29 жовтня. УНІАН. В день виборів у неділю, 31 жовтня, у Харкові працюватиме прес-центр облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., кімн. 170). Як повідомляє сайт ОДА, прес-центр розпочне роботу о 17.30. Протягом вечора перед журналістами виступить голова облвиборчкому, представники різних структур влади, відповідальних за проведення виборів на Харківщині.

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