У Харкові в день виборів працюватиме прес-центр облдержадміністрації
17:01, 29 жовтня 2010Харьків
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Адреса: Сумська, 64
Харків. 29 жовтня. УНІАН. В день виборів у неділю, 31 жовтня, у Харкові працюватиме прес-центр облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., кімн. 170).
Як повідомляє сайт ОДА, прес-центр розпочне роботу о 17.30.
Протягом вечора перед журналістами виступить голова облвиборчкому, представники різних структур влади, відповідальних за проведення виборів на Харківщині.
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