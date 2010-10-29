Південна залізниця запустила новий вагономийний комплекс

Харків. 29 жовтня. УНІАН. На Південній залізниці відкрито новий вагономийний комплекс потужністю 600 вагонів на добу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, новий комплекс, що розміщений на базі технічної станції харківської вагонної дільниці ВЧ-1,збудований протягом кількох місяців цього року із залученням зарубіжних російських та італійських партнерів.

Комплекс призначений для обробки пасажирського рухомого складу: пасажирських вагонів, дизель- і електро-поїздів. Італійське обладнання «Ceccato SPA» включає в себе збірно-розбірну конструкцію з вагономийний цехом довжиною 100 м і двоповерхову адміністративну прибудову з комп`ютеризованим пультом управління процесом миття.

За даними прес-служби, виробнича потужність комплексу становить 600 вагонів на добу при високій якості миття із застосуванням миючих засобів. Замкнутий цикл використання води із збиранням забрудненої води забезпечує екологічну безпеку та економічність даного комплексу. Технологічний процес миття повністю автоматизований і обслуговується лише одним оператором. Миття вагонів може проходити цілий рік навіть при температурі –15 º С.

За підрахунками економістів, комплекс дозволить заощадити 25,5% коштів. Економія витрат на миття пасажирських вагонів становитиме понад 2 млн. грн. на рік, а при митті дизель- та електропоїздів економія витрат збільшиться.

Промовляючи на урочистому відкритті об’єкту, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК підкреслив важливість економічної та екологічної складової комплексу, а також його високу продуктивність.

«Південна залізниця не буде зупинятися на досягнутому. Поруч з вагономийним планується побудувати цех екіпірування вагонів, щоб створити єдиний технологічний ланцюжок, - сказав В.ОСТАПЧУК. - Також на станції «Нова Баварія» буде введено в експлуатацію пральню виробничою потужністю 40 тонн білизни на добу».