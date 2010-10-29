Харківські регіонали заявили про провокації

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Частина бюлетенів, які були винесені з харківської друкарні «Фоліо-плюс», були предметом маніпуляцій з боку лідера обласної організації ВО «Батьківщина» у місті Харкові Арсена АВАКОВА і не були використані повністю.

Про це повідомляє інформагентство ІМК з посиланням на прес-службу Харківської обласної організації Партії регіонів.

За інформацією прес-служби, частина цих бюлетенів «буде використовуватися для проводження провокацій безпосередньо у день голосування».

«Частину бюлетенів, які вони винесли з типографії, вони не знищили. Тепер вони їх заповнюють, ставлять напроти ПР «галочку» і будуть міняти у виборчих кабінках у день голосування, після чого ці бюлетені будуть визнані недійсними», - повідомили у прес-службі.

За словами харківських «регіоналів», це робиться для того, щоб визнати вибори у Харкові недійсними.

«Ми звертаємося до офіційних спостерігачів, а також до всіх членів дільничних виборчих комісій, не допустити подібних провокацій і у разі виявлення подібних дій, скласти відповідний акт про порушення, а також звернутися до обласної виборчої комісії та до правоохоронних органів», - підкреслили у харківській обласній організації ПР.