Аваков і Кернес зійдуться на ток-шоу «Шустер Live»

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні головні претенденти на посаду мера Харкова Арсен АВАКОВ і Геннадій КЕРНЕС візьмуть участь у ток-шоу «Шустер Live» на телеканалі «Україна», повідомляє інформагентство Status quo.

Однією з головних тем випуску: «Вибори: Чи почують твій голос?».

Окрім харків’ян, у програмі запланована участь майже трьох десятків політиків, серед яких перший заступник голови Верховної ради Адам МАРТИНЮК, колишній перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ, нардеп-харків`янка Інна БОГОСЛОВСЬКА, лідери ряду партій - Олег ТЯГНИБОК (Свобода), Арсеній ЯЦЕНЮК (Фронт змін), Віталій КЛИЧКО (УДАР), а також депутат державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН.

У прес-службах А.АВАКОВА і Г.КЕРНЕСА підтвердили, що обидва кандидати в мери візьмуть участь в програмі.