У Чехії затримали автобус з харківськими школярами

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Чехії затримано екскурсійний автобус, яким подорожувала група харківських школярів (20 осіб).

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на заступника голови МЗС України Руслана ДЕМЧЕНКА.

«Підставою для затримання автобуса стала підозра в тому, що його свого часу було викрадено на території Польщі. Автобус належить українській туристичній фірмі «Сант Валентин» (м. Київ)», – сказав заступник міністра.

За його словами, МЗС оперативно втрутилося у цю справу, і для групи українських дітей було орендовано додатковий автобус, на якому вони безперешкодно продовжили екскурсійну подорож до м. Острава (Чехія).

«З керівництвом обслуговуючої туристичної компанії домовлено про направлення нового автобуса, який забере українських школярів із Чехії і доставить до України», – зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Також він додав, що задіяним закордонним дипломатичним установам України доручено всебічно сприяти харківським школярам «у здійсненні їхньої туристичної поїздки».

МЗС продовжує тримати дану справу на контролі до повернення школярів на Батьківщину, повідомляє Департамент інформаційної політики відомства.