Міноборони планує отримати танки «Оплот» у 2011 році

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Міністерство оборони України сподівається, що новітні вітчизняні танки «Оплот», які на замовлення військового відомства виготовляє Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків), надійдуть до української армії влітку 2011 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міністра оборони України Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК, водночас, отримання замовлених у 2009 році 10 танків «Оплот» залежатиме від фінансування їх виробництва.

За його словами, до цього часу на завод ім. Малишева для виробництва установчої партії «Оплотів» у 10 одиниць надійшла лише приблизно сьома частина коштів, передбачених контрактом.

В.ОМЕЛЬЯНЧУК повідомив, що Міністерство оборони спільно з Міністерством промислової політики планує звернутися з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням посприяти тому, щоб виробник танків завод ім. Малишева вчасно отримав обумовлену контрактом суму грошей на випуск 10 «Оплотів».

«Якщо ми це зробимо – матимемо результат», - сказав В.ОМЕЛЬЯНЧУК.

У разі такого розвитку подій, зазначив заступник міністра, Збройні сили України за рік отримають 10 танків «Оплот». Планується, повідомив він, що 24 серпня 2011 року, на День незалежності країни, ці танки пройдуть на параді в Києві вулицею Хрещатик.

Відповідаючи на запитання про перспективи експорту танків «Оплот», В.ОМЕЛЬЯНЧУК наголосив, що машиною цікавляться іноземні замовники, але серйозно говорити про це можна буде лише у тому випадку, коли нова техніка надійде до Збройних сил України.

«Після того як наше військо отримає першу партію танків «Оплот», - сказав він, - на порядок підвищується ймовірність його закупівлі іншими державами. Тому що перше питання, яке спецекспортери і партнери задають: «а такий виріб є на озброєнні української армії?». Якщо є, отоді, вони кажуть, «ми будемо вести переговори». Якщо немає, тоді вони говорять: «знаєте, тоді ми почекаємо й подумаємо».

За інформацією представників оборонного комплексу України, сьогодні на виготовлення партії танків «Оплот» виробники отримали 40 млн. грн. з передбачених контрактом 295 млн.

Олексій ПІДГОРНИЙ, генеральний директор заводу ім. Малишева, на якому триває підготовка до серійного випуску новітніх машин, запевнив в інтерв’ю УНІАН, що при систематичному надходженні коштів підприємство «виконає контракт у зазначений термін».

Генеральний конструктор зі створення бронетехніки та артилерійських систем Михайло БОРИСЮК зазначив, що танк «Оплот», розроблений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова - це принципово нова машина, яка створена «на рівні кращих зразків, які є у світі».

На знімку: танк «Оплот».

Фото сайту Міноборони України