Харківських школярів, які «застрягли» в Чехії, повертають додому

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Харківські школярі, яких було затримано у Чехії, найближчим часом прибудуть до України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як йдеться у повідомленні, за безпосереднього сприяння Генерального консульства України в Брно 29 жовтня близько 23.00 за місцевим часом група харківських школярів на орендованому автобусі прибула до міста Острава (Чехія).

Після ночівлі у заздалегідь заброньованому готелі міста уся група о 7-й годині ранку 30 жовтня вирушила до України автобусом, що прибув до Острави зі Львова.

Наразі автобус зі школярами вже перетнув кордон Чехії та їде до м. Львів територією Польщі, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, екскурсійний автобус, яким подорожувала група харківських школярів (20 осіб), було затримано у Чехії 29 жовтня.

«Підставою для затримання автобуса стала підозра в тому, що його свого часу було викрадено на території Польщі. Автобус належить українській туристичній фірмі «Сант Валентин» (м. Київ)», – сказав заступник глави МЗС Руслан ДЕМЧЕНКО.

За його словами, МЗС оперативно втрутилося у цю справу, і для групи українських дітей було орендовано додатковий автобус, на якому вони безперешкодно продовжили екскурсійну подорож до м. Острава (Чехія).