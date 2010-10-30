Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу
21:15, 30 жовтня 2010Харьків
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Харків. 30 жовтня. УНІАН. Зіграно сьогоднішні матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу.
Ворскла - Карпати 1:1 (Янузі 23 - Кузнєцов 52)
Дніпро - Шахтар 0:1 (Адріано 26)
Металург З - Зоря 1:0 (Аржанов 22)
Металіст - Оболонь 2:1 (Олійник.57, Едмар 80 - Мирошниченко 89)
Завтра тур завершать
Таврія (15) - Севастополь (14)
Кривбас (16) - Арсенал (20)
Металург Д (18) - Волинь (15)
Динамо (32) - Іллічівець (14)
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