Лур’є не бачив великої кількість зайвих бюлетенів на Харківщині

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Міжнародний спостерігач від організації «За справедливі вибори» Алекс ЛУР’Є спростовує інформацію про наявність великої кількості зайвих неврахованих бюлетенів на виборчих дільницях Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

А.ЛУР’Є підкреслив, що був свідком неспівпадіння кількості наявних бюлетенів із кількістю виборців на дільниці, але це неспівпадіння є надзвичайно малим, щоб вплинути на результати волевиявлення.

«Ні на одній дільниці, яку ми сьогодні відвідали, цього не було. Були неспівпадіння кількості отриманих бюлетенів із кількістю виборців. Але це виражалося плюс-мінус 7 екземплярів на середню дільницю 2000–2300 виборців. Я думаю, що це така специфічна погрішність, яку можна не брати до уваги, тим більше, що поліграфічна якість цих бюлетенів все одно залишає бажати кращого», - сказав А.ЛУР’Є.

При цьому він зауважив, що в цілому вибори проходять в рамках правового поля й міжнародні спостерігачі не фіксують значних масових порушень виборчого законодавства.

Як передавав УНІАН, на Харківщині деякі учасники виборчого процесу неодноразово заявляли про друк великої кількості зайвих неврахованих виборчих бюлетенів.