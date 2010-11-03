До обласної ради увійдуть 5 політичних партій - Добкін

Харків. 3 листопада. УНІАН. До обласної ради увійдуть 5 політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок сказав голова Харківської облдержадміністрації, лідер Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН, підбиваючи підсумки голосуванні на виборах до місцевих рад.

Решта 30 політичних партій, що балотувалися до облради, поінформував губернатор, не подолали тривідсотковий бар’єр.

М.ДОБКІН наголосив, що порівняно з місцевими виборами 2006 року підтримка Партії регіонів у Харківській області значно збільшилася.

Коментуючи заяви деяких політичних сил про можливість перерахунку голосів, М.ДОБКІН заявив, що «все це технології, спроби затримати, розтягнути виборчий процес».

«Ми впевнені в усіх протоколах, які є, все інше – це спроба затримати вибори. 2004-й рік в найгіршому його розумінні не повториться» - підкреслив М.ДОБКІН.