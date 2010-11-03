Кернес закликає опозицію зарити сокиру війни

Харків. 3 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду мера Харкова від Партії регіонів, в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС закликає опозицію припинити інформаційну війну за її нібито «вкрадену перемогу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Г.КЕРНЕСА, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської міськради.

Звертаючись до всіх учасників виборів до місцевих рад, Г.КЕРНЕС заявив, що «інформація про хід виборів, підрахунок голосів, яку представники БЮТ повідомляють у ЗМІ, вводить в оману харків`ян, мешканців України та міжнародну громадськість»

Г.КЕРНЕС вважає, що «це - шлях до анархії, а не до демократії».

«Наші опоненти, - йдеться в заяві, - визнають лише ті факти, які їм вигідні. Наприклад, дані екзит-полу, проведеного на замовлення партії «Єдиний центр». При цьому не беруться до уваги ні інші опитування громадської думки, ні підсумки паралельного підрахунку Партії регіонів, ні вже наявні протоколи з мокрими печатками і підписами понад десяти тисяч членів виборчих комісій від усіх політичних сил».

Г.КЕРНЕС заявляє, що, «підміняючи поняття і видаючи бажане за дійсне, наші опоненти, я упевнений, не змінять результат виборів, але конфлікт, в який вони намагаються втягнути Харків, може серйозно і надовго відсунути можливість плідної роботи політиків всіх переконань на благо міста».

Він закликає опонентів «припинити інформаційну війну за свою, нібито, «вкрадену перемогу». 31 жовтня позаду, вибори пройшли, і залишаються лічені години до оголошення офіційних результатів. Час думати про майбутнє, і кожен день, витрачений на розкол, - це день втрачених можливостей і невиконаних обіцянок, які ми всі давали харків`янам».

«Переконливою більшістю, - заявив Г.КЕРНЕС, - вони підтримали наших депутатів за мажоритарними округами і партійними списками, довіривши Партії регіонів продовжувати розпочаті справи. Ми відкриті для співпраці і закликаємо опонентів не засмічувати ефір інформаційним сміттям і нечистотами, а бути об`єктивними та приєднатися до вирішення серйозних завдань з відродження славного Харкова».