Люди Авакова вимагають перерахувати бюлетені

Харків. 3 листопада. УНІАН. Представники кандидата на пост мера Харкова від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА подали заяву до міської виборчої комісії з проханням перерахувати голоси на декількох десятках виборчих дільницях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщини», про це поінформував представник А,АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, під час транспортування бюлетенів і передачі їх від дільничних виборчих комісій територіальній виборчій комісії були зафіксовані грубі порушення виборчого законодавства, які носили системний характер.

Зокрема, за його даними, «було порушено цілісність упаковок бюлетенів, частина виборчої документації не була належним чином упакована і упаковувалася безпосередньо на території ТВК - це списки виборців і протоколи про підрахунок голосів. Мною як довіреною особою А.АВАКОВА було подано заяву до ТВК про повторний підрахунок голосів виборців», - повідомив Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що відповідна заява подана і вже прийнята тервиборчкомом. У заяві Вишневецького вказані номери 56 дільниць.

Як повідомляв УНІАН, голосування 31 жовтня у Харкові проходило на 597 виборчих дільницях.