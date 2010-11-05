«Батьківщина» хоче дійти з Аваковим до європейського суду

Харків. 5 листопада. УНІАН. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» готове відстоювати перемогу свого кандидата на посаду Харківського міського голови Арсена АВАКОВА в європейському суді.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» з посиланням на народного депутата України від фракції БЮТ Олену ШУСТИК.

О.ШУСТИК звинуватила Партію регіонів у значних фальсифікаціях, які викривили результати волевиявлення жителів Харкова.

«По суті, жителі Харкова діями Партії регіонів були позбавлені можливості вибрати того мера, якого вони хотіли б бачити», - сказала депутат.

О.ШУСТИК висловила впевненість, що результат виборів можна встановити тільки в суді, й «Батьківщина» готова відстоювати свої інтереси навіть за межами України.

«Ми готові дійти до Європейського суду!», - наголосила О.ШУСТИК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оголошеними сьогодні міською виборчої комісією результатами виборів міського голови Харкова, за кандидата від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА проголосували 30,09% виборців, за А.АВАКОВА – 29,46%.

Третє місце на виборах Харківського міського голови посіла кандидат від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, за яку проголосувала 18,38% виборців.

Представники кандидата у мери Харкова від «Батьківщини» А.АВАКОВА уже подали скаргу до територіальної виборчої комісії і прокуратури, а також позов до Харківського адміністративного суду щодо неможливості оголошення результатів виборів мера Харкова, доки суди не ухвалять рішення щодо фактів численних фальсифікацій, виявлених в ході виборів та підрахунку голосів.