У Харкові звільнили міліціонера, який гав у дурня на виборчих бюлетенях

Харків. 5 листопада. УНАІН. У Харкові міліціонери, які грали на мішках із виборчими бюлетенями, понесли суворе дисциплінарне покарання, один із них звільнений із органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив заступник начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Харківській області Василь ГАЙЧУК.

Він наголосив на ганебності цього вчинку й підкреслив, що рішення було ухвалено у найкоротші терміни.

«Вже проведено службове розслідування, підготовлений наказ по особовому складу. Старший наряду звільнений з органів внутрішніх справ, інші понесли дисциплінарне покарання. Також накладені стягнення на керівників цих міліціонерів на рівні райвідділу, міськуправління і облуправління. Я не думаю, що звільнення - це занадто суворе покарання, тому що була грубо порушена дисципліна, це був негідний вчинок», - підкреслив В.ГАЙЧУК.

Як повідомляє Центр зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області з посиланням на заступника начальника Головного управління Андрія СТАРОДУБЦЕВА, міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ особисто доручив провести службову перевірку факту гри у карти працівників міліції під час здійснення охорони громадського порядку біля міськвиборчкому 1 листопада 2010 року.

2 листопада 2010 року в мережі Інтернет було розміщено відеоролик, на якому зафіксовано, як чотири працівники міліції грають у карти на мішках із виборчими бюлетенями біля приміщення Харківської міської виборчої комісії.