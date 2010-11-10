До Харківської міськради пройшли 6 політичних партій

Харків. 10 листопада. УНІАН. За результатами місцевих виборів до Харківської міської ради пройшли представники 6 політичних партій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській міській виборчій комісії.

У одномандатних виборчих округах від Партії регіонів перемогли 44 кандидати в депутати, від ВО «Батьківщина» - 3, від Народної партії – 1, від «Сильної України» - 1, від Партії пенсіонерів України – 1 кандидат.

У багатомандатних виборчих округах перемогу одержала Партія регіонів, яка набрала 32,4% голосів виборців (140 042 голоси), ВО «Батьківщина» набрала 15,66% голосів (67 688), Компартія України - 10,56% (45 644), партія «Сильна Україна» - 6,29% (27 172), партія «Фронт змін» - 3,51% (15 182) голосів. Проти усіх проголосували 11,32% виборців (48 924 голоси).

Таким чином, Партія регіонів матиме більшість депутатів у Харківській міській раді VI скликання.