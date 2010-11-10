Харківські ЗМІ приєдналися до Хартії про партнерство заради прав і свобод

Харків. 10 листопада. УНІАН. У ході першого засідання Регіональної комісії з питань захисту моралі в Харківській області відбулося підписання Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі головою Регіональної комісії Євгеном САВІНИМ та керівниками ряду харківських ЗМІ.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У березні 2009 року за ініціативою Національної експертної комісії з питань дотримання моралі Хартія була підписана провідними національними ЗМІ. На сьогодні до Хартії приєдналися десятки місцевих ЗМІ, йдеться у повідомленні.