Кернеса приведуть до присяги 24 листопада

Харків. 11 листопада. УНІАН. Перша сесія Харківської міськради 6-го скликання, за попередньою інформацією, відбудеться 24 листопада.

Про це повідомляє інформагентство «МОСТ-Харьков» з посиланням на прес-секретаря в.о. міського голови Геннадія КЕРНЕСА Тетяна ГРУЗИНСЬКА.

«Дату першої сесії призначає своїм рішенням тервиборчком. Але, за попередньою інформацією, яка є в мерії, перша сесія відбудеться 24 листопада», - сказала вона.

Як повідомлялося, 5 листопада міська виборча комісія десятьма голосами «за» і трьома «проти» затвердила протокол про вибори мера. Згідно з документом, кандидат у мери від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС набрав 30,09% голосів виборців, його найближчий суперник, кандидат від парії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ - 29,46%. Розрив становить 0,63%.