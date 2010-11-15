Металіст – Севастополь 4:0

Харків. 15 листопада. УНІАН. У матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки Севатополю.

Гра, що пройшла у суботу в Харкові, завершилася з рахунком 4:0 на користь Металіста.

Голи забили: Дєвіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньо 86.

Склад Металіста: Старцев, Романчук (Бордіян 59), Папа Гуйє, Обрадович, Валяєв, Едмар, Хав`єр, Тайсон (Воробей 82), Фініньо, Олійник (Шелаєв 77), Девіч.

Запас: Жданков, Пшеничних, Барилко, Березовчук.

Набравши в 17 матчах 34 очки, Металіст посідає третє місце в Турнірній таблиці. На першому місці Шахтар - 46, на другому - Динамо (36).

Наступну гру Металіст проведе 21 листопада проти київського Динамо.