У Харкові встановлено пам’ятники Ляпунову і Багалію

Харків. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові урочисто відкрили пам’ятники видатним науковцям – математику Олександру Ляпунову та історику Дмитру Багалію, кошти на спорудження яких виділили місцеві бізнесмени і меценати Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Юрій САПРОНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, монументи всесвітньо відомим ученим, які уславили столицю Слобожанщини, встановлено біля Північного корпусу Харківського національного університету ім. Василя Каразіна – з цим вузом пов’язані довгі роки наукової і викладацької діяльності О.Ляпунова і Д.Багалія.

В урочистій церемонії відкриття пам’ятників, яка пройшла в рамках святкування Міжнародного дня студента і відзначення 206-ї річниці від дня заснування Харківського університету, взяли участь представники влади, наукової та освітньої громадськості, викладачі вузів, автори скульптурного проекту, меценати, співробітники, випускники та студенти університету.

Автори пам’ятників – заслужений діяч мистецтв України скульптор Олександр РІДНИЙ, скульптор Ганна ІВАНОВА, архітектор – головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Український мільярдер, президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виділив на спорудження пам’ятника О.Ляпунову понад 700 тис. грн., 400 тис. грн. з яких пішли на упорядкування прилеглої до Північного корпусу університету території. Створення пам’ятника Д.Багалію профінансував заступник губернатора Харківщини, бізнесмен Юрій САПРОНОВ.

Напис на постаменті О.Ляпунову, зокрема, свідчитиме про те, що цей подарунок зроблений від імені колективу та вболівальників Футбольного клубу «Металіст».

Сьогодні в Харківському національному університеті ім. В.Каразіна розпочала роботу виставка, присвячена Д.Багалію та О.Ляпунову. У Великій актовій залі головного корпусу університету відбувся гала-концерт традиційного конкурсу творчості першокурсників «Alma mater».