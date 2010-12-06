Добкін: найбільш правильним є останній варіант Податкового кодексу

Харків. 6 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає найбільш правильним нинішній варіант Податкового кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так губернатор прокоментував ухвалення Верховою Радою нової редакції документа з урахуванням внесених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ пропозицій.

«Моє чітке переконання, що той варіант Податкового кодексу, який сьогодні є, найбільш правильний. Він залишив «єдиноподатникам» можливість продовжувати вести бізнес у тій звичній формі, в якій вони його вели, але, з іншого боку, він ускладнив життя тим, хто використовує цю можливість для схеми з мінімізації сплати податків. Кожен рік використання таких схем не додає до бюджету країни 40 мільярдів гривень», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив при цьому, що Податковий кодекс не слід сприймати як догму, і на практиці документ може удосконалюватися.

«Подивимося, яким буде новий бюджетний рік на новому кодексі. На випадок, якщо будуть які-небудь проблеми або незручності, вже зараз доручаю Юрію Анатолійовичу САПРОНОВУ (заступнику губернатора – УНІАН) у будь-якому варіанті зібрати зустріч, щоб ми могли зібрати пропозиції, які потрібно буде направити до Кабінету міністрів вже виходячи з певного досвіду існування нового податкового законодавства», - сказав М.ДОБКІН після підписання Меморандуму порозуміння між Харківською облдержадміністрацією, представниками державних органів контролю, виробниками основних продовольчих товарів, суб`єктами оптової торгівлі та мережами супермаркетів продовольчого профілю.