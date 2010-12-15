Президент ПФЛ вимагає від Суркіса звіту
13:34, 15 грудня 2010Харьків
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Бальчос висунув звинувачення
Харків. 15 грудня. УНІАН. Президент Професійної футбольної ліги Мілетій БАЛЬЧОС висловив сумнів у легітимності проведення Конгресу ФФУ, який у скандальній формі сьогодні проходить в Києві.
Свою заяву про те, що легітимність проведення Конгресу порушена, М.БАЛЬЧОС аргументував тим, що на зібрання не було допущено кандидатів ФК «Геліос» - кандидатів колективного члена ФФУ. Це, на його думку, є прямим порушенням процедури.
Крім того, М.БАЛЬЧОС звинуватив президента ФФУ у приховуванні корупції в суддівстві, процитувавши пряму мову Григорія СУРКІСА. Керівник ПФЛ також зажадав від Г.СУРКІСА звіт про використання коштів на будівництво бази в Гореничах.
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