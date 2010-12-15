На Конгресі ФФУ не зійшлися голоси

Харків. 15 грудня. УНІАН. Григорій СУРКІС у ході Конгресу Федерації футболу України, де йому спробували оголосити недовіру, категорично відмовився від включення до порядку денного питання про власну відставку.

«Я принципово вам не підіграю і не ставитиму на голосування питання», - заявив Г.СУРКІС.

Після цього на форумі був проголосований наявний порядок денний і протоколи комісій. Правда, як з`ясувалося пізніше, підсумки голосування суперечать даним про делегатів, що реєструються. Так, «за» порядок денний віддано 49 голосів, «проти» - 63. Два делегати утрималися. У залі знаходиться 137 чоловік. Було ухвалено рішення про переголосування.

При цьому сам Г.СУРКІС та його прихильник Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ почали наполягати на необхідності таємного голосування, що наштовхнуло деяких присутніх на думку про можливі фальсифікації.