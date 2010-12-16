Добкін обіцяє гарантії приватним економічним проектам

Харьков. 16 декабря. УНИАН. Харьковская облгосадминистрация готова выступать гарантом в частных экономических проектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и ПАО «Проминвестбанк» заявил харьковский губернатор Михаил ДОБКИН.

«Мы готовы сегодня рассматривать, я это уже озвучил публично, предоставление залога от имени облгосадминистрации, территориальной громады даже под коммерческие проекты. Облгосадминистрация будет выступать неким гарантом для того, чтобы в этой сложной с экономической точки зрения ситуации, не совсем стабильной финансовой ситуации дать возможность минимизировать риски и финансистов, и банкиров, и непосредственно бизнесменов», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор отметил, что сейчас юридическая возможность такого способа привлечения инвестиций изучается.