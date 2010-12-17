Металіст – ПСВ 0:0

Харків. 17 грудня. УНІАН. У матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи харківський Металіст зіграв унічию з клубом ПСВ (Ейндховен).

Матч, який у четвер пройшов у Голландіії, завершився з рахунком 0:0.

Металіст був активнішим і мав багато моментів забити. Зокрема, був вихід оди на один, кілька разів м’яч потрапляв у штангу, в інших випадках завершальні удари були неточними.

Склад Металіста: Старцев, Вілягра, Обрадовіч, Папа Гуйє, Пшеничних, Шелаєв, Едмар (Лисенко 81), Бордіян (Воробей 60), Хав`єр, Олійник, Тайсон. Запас: Денчук, Березовчук, Поступаленко, Барилко, Кайта.

ПСВ: Рамос, Марсело, Родрігес, Берг, Ленс, Амрабат (Тойвонен 68), Пітерс (Вукович 46), Вуйтенс, Афеллай (Джуджак 90+1), Баккал, Тамата

Запас: Ісакссон, Куверманс, Нійланд, Рейс

Попередження отримали Хав`єр (41) і Вільягра (59).

За підсумками зустрічей у Групі I перше місце посів ПСВ – 14 очок, Металіст на другому – 11. Ці дві команди продовжать виступи у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Італійська Сампдорія набрала 5 очок, угорський Дебрецен – 3. В останньому матчі Дебрецен здобув перші очки, завдавши поразки Сампдорії 1:0.