Результати групового турніру Ліги Європи

Харків. 17 грудня. УНІАН. Відбулися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи

Група G

Андерлехт - Хайдук 2:0

АЕК - Зеніт 0:2

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Зеніт - 18 очок і Андерлехт - 7.

Група H

Хетафе - Янг Бойз 1:0

Штутгарт - Оденсе 4:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вишли Штутгарт - 15 очок і Янг Бойз - 9.

Група I

ПСВ - Металіст 0:0

Дебрецен - Сампдорія 1:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ПСВ - 14 очок і Металіст - 11.

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Раніше зіграли

Група A

Зальцбург - Лех 0:1

Ювентус - Манчестер Сіті 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Манчестер Сіті і Лех - по 11 очок.

Група B

Аріс - Русенборг 1:0

Байєр - Атлетіко 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Байєр - 12 очок і Аріс - 10.

Група C

Левські - Спортинг 1:0

Лілль - Гент 3:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Спортинг - 12 очок і Лілль –

Група D

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вільярреал 1:2

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Вільярреал - 12 очок і ПАОК - 11.

Група E

АЗ Алкмаар - БАТЕ 3:0

Динамо (Київ) - Шериф 0:0

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Динамо - 11 очок і БАТЕ - 10.

Група F

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ЦСКА - 16 очок і Спарта - 9.

Група J

Севілья - Борусія 2:2

Карпати - ПСЖ 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ПСЖ - 12 очок і Севілья - 10.

Група K

Наполі - Стяуа 1:0

Ліверпуль - Утрехт 0:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вишли Ліверпуль - 10 очок і Наполі - 7.

Група L

Порту - ЦСКА (Софія) 3:1

Бешикташ - Рапід 2:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Порту - 16 очок і Бешикташ – 13

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Сьогодні в 14.00 (одразу після жеребкування Ліги Чемпіонів) відбудеться жеребкування 1/16 фіналу.

При жеребкуванні переможці груп і кращі чотири (Спартак, Брага, Аякс, Твенте) з вісьмох клубів, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів, одержують статус сіяних. Це гарантує їм проведення ігор-відповідь на своєму полі. Команди з однієї групи і представники однієї національної асоціації розведені при жеребкуванні по різних парах.

Суперниками Динамо (Київ) можуть стати команди, що зайняли другі місця в групах: Лех, Аріс, Лілль, ПАОК, Спарта, Андерлехт, Янг Бойз, Севілья, Наполі, Бешикташ - і несіяні учасники Ліги чемпіонів: Рубін, Базель, Рейнджерс, Бенфіка.

Суперниками Металіста можуть стати команди, що зайняли перші місця в групах: Манчестер Сіті, Байєр, Спортинг, Вільярреал, ЦСКА (Москва), Зеніт, Штутгарт, ПСЖ, Ліверпуль, Порту - і сіяні учасники Ліги чемпіонів: Спартак, Брага, Аякс, Твенте.

У загальному списку учасників плей-офф - чотири російські клуби (з них три сіяні), 4 (3) португальські, 3 (3) голландські, по 2 (2) англійських і німецьких, по 2 (1) українських, іспанських і французьких, по 2 (0) грецьких і швейцарських, по одному клубу (всі несіяні) з Білорусі, Польщі, Чехії, Італії, Бельгії, Туреччини і Шотландії. Три міста (Лісабон, Салоніки і Москва) представлені на цьому етапі двома клубами.

З 32 клубів тільки два почали турнір як володарі Кубків у своїх країнах (ПСЖ і Порту). Вісім - вихідці з кваліфікаційних етапів Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні всі клуби, що прийшли до плей-офф Ліги Європи з третіх місць ЛЧ, перемогли в 1/16 своїх суперників з групового раунду ЛЄ. Переможцем турніру став також один з них: Атлетіко (Мадрид), який, втім, вже не зможе відстояти свій титул, вибувши вчора після нічиєї з Байєром.