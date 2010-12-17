На Харківщині зросло промвиробництво

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харківській області в січні-листопаді 2010 року випуск промислової продукції порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 6,3%, у тому числі в переробній промисловості - на 3,3%, у виробництві й розподілі електроенергії, газу та води - на 28,1%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

У добувній промисловості обсяг виробництва не змінився.

На 22,7% зросло виробництво промислової продукції в галузі обробки деревини і виробництва виробів з неї (окрім меблів); на 22,1% - у машинобудуванні, на 7-15% - у хімічній і нафтохімічній промисловості, легкій промисловості, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів.

При цьому порівняно із січнем-листопадом 2009 року зменшився випуск іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, коксу та продуктів нафтопереробки (на 5-9%), в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (на 14,7%).