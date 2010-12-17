Пологовому будинку №5 знайшли 1 млн. грн.

Харків. 17 грудня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація, спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 Харкова та Асоціація «Металотрейдери Слобожанщини Регіон – Сталь» підписали угоду про соціальне партнерство.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, договір підписали заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, головний лікар пологового будинку №5 Нана ПАСІЄШВІЛІ та Президент Асоціації Вадим ГОРОШКО.

В.ГОРОШКО передав головному лікареві пологового будинку символічний чек на отримання 1 млн. грн. спонсорської допомоги. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку і розвиток матеріально-технічної бази медичної установи, на основі якої в майбутньому буде створений обласний клінічний перинатальний центр.

І.ШУРМА підкреслив, що Асоціація шефствуватиме над пологовим будинком і в майбутньому продовжить надавати спонсорську допомогу.

«Планується, що ця допомога з боку Асоціації буде неодноразовою. Ми домовилися, щоб Асоціація не розпорошувала свої сили, вона візьме шефство над цією установою і надаватиме у міру можливостей матеріальну допомогу», - сказав він.