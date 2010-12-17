На Новий рік метро у Харкові працюватиме довше

Харків. 17 грудня. УНІАН. У новорічну ніч метро в Харкові працюватиме до 2.00 години 1 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт підземки, посилаючись на розпорядження Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міської ради.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 р. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.

Метро відкривається о 6.00, закривається опівночі і працює на вихід до 00.45. Переходи з однієї лінії на іншу припиняються опівночі.