Погода в суботу

Харків. 17 грудня. УНІАН. На завтра синоптики прогнозують майже по всій Україні сніг, хуртовини та дощ.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі сніг, у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сильний сніг, місцями хуртовини; у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; вдень в Україні без істотних опадів, лише у північних та західних областях невеликий сніг.

На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вночі на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатському регіоні до 16°, вдень 2-7° морозу; на крайньому Сході та в Приазов`ї протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі сильний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі сильний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південо-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 5-7° морозу.