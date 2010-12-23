Дудку не сподобалася адмінреформа

Харків. 23 грудня. УНІАН. Адміністративна реформа не має реальної перспективи, оскільки не оптимізує діяльності чиновників, а просто скорочує штат.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в Харкові на прес-конференції, присвяченій підведенню політичних підсумків 2010 року, висловив політолог Валерій ДУДКО.

«Країна може вийти на рівень реформ, коли ці реформи розроблені як стратегії, коли вони мають економічне обґрунтування, коли вони накладені на бюджет. Це реальний рух країни вперед. Коли адміністративна реформа подається всьому населенню як відсоткове число (типу 30% у адміністраціях, 50% в органах місцевого самоврядування), не прив’язане до числа посад, які скорочуються, категорій, заощаджених коштів – це перетворюється у загальний процес, який на сьогодні не має ніяких перспектив. Ми маємо грубе полірування ситуації», - сказав В.ДУДКО.

Він зазначив, що реформи повинні оптимізувати роботу державних органів влади, у той час як нинішня адміністративна реформа перетворюється на звичайне скорочення штату управлінців.

«Це називається всього лише скороченням штатів, і жодного разу не адміністративною реформою», - вважає В.ДУДКО.