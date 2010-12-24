У Харкові кілька тролейбусів вийшли на маршрут – Добкін

Харків. 24 грудня. УНІАН. У Харкові кілька тролейбусів вийшли на маршрут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Що стосується двох тролейбусних депо, наскільки мені відомо, з одного з них кілька одиниць рухомого складу вже виїхали», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор додав, що працівники Орджонікідзевського депо й надалі відмовляються виходити на маршрути.

М.ДОБКІН підкреслив, що крім незручностей мешканцям міста, це спричиняє фінансові збитки підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» з вимогами виплати зарплат. Протягом чотирьох днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

За словами М.ДОБКІНА, на сьогодні працівникам комунального підприємства вже виплачено 13 млн. грн., решта 9 млн. грн. «будуть виплачені в кінці січня, на початку лютого за допомогою обласного та міського бюджету».

Сьогодні на маршрути вийшли працівники двох трамвайних депо, у той час як працівники тролейбусних депо продовжили страйк.