У Києві заарештовано активістів податкового Майдану – ЗМІ

Харків. 29 грудня. УНІАН. У вівторок пізно ввечері суд виніс рішення щодо арешту трьох активістів податкового Майдану.

Про це "Українській правді" повідомив координатор акції протесту проти Податкового кодексу Олександр Данилюк.

За словам Данилюка, про арешти стало відомо від одного з активістів Майдану - Олександра Мандича - якого було відпущено після трьох діб утримання в ізоляторі тимчасового утримання.

"Олександр жив з нами в наметовому містечку і був співорганізатором акцій. У минулу суботу його силоміць затримали у дворі будинку брата і, не проявивши жодних документів, повезли в слідче управління ГУ МВС в Києві", - розповів активіст.

"Там йому усно повідомили, що він притягнений як обвинувачений в справі про навмисне пошкодження чужого майна і перевезли в ізолятор тимчасового утримання. Зараз він переховується у родичів. За його розповіддю, і ізоляторі до нього застосовували силу, вибили два зуби", - розповів Данилюк.

За його словами у вівторок увечері Мандича та ще трьох активістів "податкового мандату" повезли до Шевченківського райсуду Києва.

На засіданні головував суддя Пономаренко Н.В. За рішенням суду Мандич був звільнений з під варти, а трьом іншим активістам - Гаркавенку І.О., Заплаткіну О.В. та Грузинову В.М. – було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

"Ці троє хлопців не були організаторами Майдану, вони лише декілька разів приходили в містечко, приносили їжу, допомагали", - повідомив Данилюк.

За його інформацією, трьом заарештованим висунуто обвинувачення за статею "умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах" за попередньою змовою групи осіб.

Як стало відомо, затриманих обвинувачують у "пошкодженні гранітного покриття площі Майдан незалежності шляхом забиття в гранітне покриття металевих прутів кількістю 132 одиниць".

За словами Данилюка, окрім вищевказаних осіб, слідче управління продовжує розшукувати інших осіб, які брали участь в організації "податкового Майдану". Наразі вони проходять в справі як "невстановлені особи".