Колесников підказує Кернесу і Добкіну, як треба «любити Харків»

Харків. 28 грудня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ запропонував Харківському міському голові Геннадію КЕРНЕСУ і голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ «скинутися» і подарувати метрополітену міста 630 тис. грн. на лави для станції «Олексіївська».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНИКОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Коментуючи інформацію, що з`явилася минулого тижня в деяких ЗМІ про те, що вартість 10 лав для станції «Олексіївська» в Харківському метрополітені становила 630 тис. грн., Б.КОЛЕСНИКОВ сказав: «Геннадій Адольфович (КЕРНЕС) і Михайло Маркович (ДОБКІН) - люди не бідні. Якщо вони покажуть, як кажуть, свою любов до Харкова. Чом би їм не подарувати Харківському метрополітену. Скинулися б на двох, і 630 тис. грн. могли б сплатити самі, і написали б, що це лавки подаровані КЕРНЕСОМ і ДОБКІНИМ».

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що Національне агентство з проведення в Україні Євро-2012 «не дає дозволів ні на які лави», «агентство за своєю структурою не може давати дозвіл на лавки».

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, «агентство єдине, що зробило, це надало Харкову право єдиного виконавця на будівництво станції метро «Олексіївська».

«Ми можемо дати дозвіл на об`єкт. Ми дали дозвіл на прохання харківської влади добудувати харківську станцію у зв`язку з термінами, зі всім іншим, з правом єдиного виконавця», - сказав віце-прем`єр-міністр.

Він додав, що питання придбання лавок вирішував виконавець робіт з будівництва станції метро. «Це дало не агентство, а Кабінет міністрів, і всередині робіт на станції була допущена така купівля цих лав по 63 тисячі. Але це не рішення агентства, а рішення виконавця».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в ЗМІ з`явилася інформація про те, «Харківський метрополітен» купив в «одного учасника» конструкції лав у кількості 10 штук для платформенної частини нової станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

21 грудня в Харкові була відкрита нова станція метрополітену - «Олексіївська». Кошторисна вартість будівництва станції - 431,4 млн. грн. Фактична балансова вартість введеної ділянки становить 384,6 млн. грн. Станція метро була відкрита в рамках підготовки міста до Євро-2012.

27 грудня харківський міський голова Г.КЕРНЕС спростував інформацію про те, що лави для нової станції метро «Олексіївська» було придбано за 630 тис. грн.

Г.КЕРНЕС у своїй заяві відзначав, що журналісти зробили висновок про вартість лав «на підставі листа-узгодження процедури закупівлі від 22.10.2010 № 2495/10-10», який було розміщено на сайті КП «Харківський метрополітен».

«Насправді лист-узгодження не є «підтвердженням ціни предмету аукціону», про що прямо сказано в тексті. Цей документ лише відображає інформацію про те, яку суму за свою продукцію хотів би одержати виробник. Але це абсолютно не означає, що Національне агентство з проведення Євро-2010 і метробудівці з цією ціною погодилися», - наголосив Г.КЕРНЕС.

«Єдиними документами, які дають відповідь на питання, скільки насправді коштували лави для станції метро «Олексіївська», є специфікація до угоди і товарна накладна. В них чітко вказано, що Харківський метрополітен купив не 10 лав на суму 630 тис. грн., а 10 трисекційних конструкцій лав підвищеної зносостійкості на загальну суму 288 тис. грн.», - зазначив Г.КЕРНЕС.