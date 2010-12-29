Харківська міськрада затвердила бюджет на 2011 рік
Документ ухвалено сьогодні на сесії
Харків. 29 грудня. УНІАН. Харківська міська рада ухвалила бюджет міста на 2011 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, бюджет затверджено сьогодні на 2-й сесії Харківської міської ради 6 скликання.
Згідно з документом, загальний обсяг доходів бюджету Харкова на 2011 рік становитиме 4010464,3 тис. грн., в тому числі субвенції з державного бюджету - 1019332,8 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 3397736,2 тис. грн., спеціального фонду - 612728,1 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 493158,3 тис. грн.
Загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік затверджено в сумі 4199464,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду - 3160010,5 тис. грн., видатків спеціального фонду - 1039453,8 тис. грн.