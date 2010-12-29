Харківська міськрада затвердила бюджет на 2011 рік

Харків. 29 грудня. УНІАН. Харківська міська рада ухвалила бюджет міста на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, бюджет затверджено сьогодні на 2-й сесії Харківської міської ради 6 скликання.

Згідно з документом, загальний обсяг доходів бюджету Харкова на 2011 рік становитиме 4010464,3 тис. грн., в тому числі субвенції з державного бюджету - 1019332,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 3397736,2 тис. грн., спеціального фонду - 612728,1 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 493158,3 тис. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік затверджено в сумі 4199464,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду - 3160010,5 тис. грн., видатків спеціального фонду - 1039453,8 тис. грн.