Янукович привітав Кернеса з Новим роком
13:04, 29 грудня 2010Харьків
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Інформує сайт міськради
Харків. 29 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Харківського міського голову Геннадія КЕРНЕСА наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.
Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.
«Нехай Новий рік дарує Вам родинне тепло й достаток, любов і злагоду, а кожен день наповнюється радістю та корисними справами. Бажаю міцного здоров`я, щастя, успіхів у всіх добрих починаннях та Божої благодаті на довгі роки», - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.
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