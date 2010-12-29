Кернес каже, що Харків зекономив гроші на лавах для метро

Харків. 29 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС запевняє, що КП «Харківський метрополітен», купуючи лави для платформи станції метро «Олексіївська», зекономив бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції Г.КЕРНЕС, відповідаючи на запитання журналістів про суперечливу інформацію у ЗМІ щодо вартості лав для нової станції метро, зауважив на їхній високій якості та специфічному функціональному призначенні.

«Це не просто лавочка біля під’їзду. Ми говоримо з вами про пропускну здатність станції, ми говоримо з вами, наскільки вона має бути довговічною, якість, і в цьому відношенні при розрахунковій вартості 630 тис. грн., які можна б було витратити, було всього витрачено 288 тис. грн. Тому ми говоримо з вами про економію коштів», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що звернувся до прокуратури Харкова з проханням провести перевірку процедури закупівлі конструкцій лав, а також перевірити обґрунтованість вартості конструкцій.

«Якщо ми з вами говоримо, що це дорого, я звернувся до прокуратури міста Харкова, підписав таку заяву про перевірку обґрунтованості ціни на придбання лав», - наголосив Г.КЕРНЕС.

Г.КЕРНЕС, говорячи про пропозицію віце-прем’єр-міністра-міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНИКОВА подарувати метрополітену міста 630 тис. грн. на лави для станції «Олексіївська», зауважив, що за можливістю зробить це, але наголосив, що під час будівництва об’єкта за кошти державного бюджету «недоречні будь-які інші витрати».

«Я скористаюся пропозицію віце-прем’єр-міністра Бориса Вікторовича КОЛЕСНИКОВА і обов’язково, якщо з’явиться така можливість, де можу сплатити, я це обов’язково зроблю. Ми говоримо з вами про об’єкт, який будується за бюджетні гроші, і тут недоречні будь-які інші витрати. Тому ми говоримо про порядок фінансових витрат», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в ЗМІ з`явилася інформація про те, «Харківський метрополітен» купив в «одного учасника» конструкції лав у кількості 10 штук для платформенної частини нової станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

21 грудня в Харкові була відкрита нова станція метрополітену - «Олексіївська». Кошторисна вартість будівництва станції - 431,4 млн. грн. Фактична балансова вартість введеної ділянки становить 384,6 млн. грн. Станція метро була відкрита в рамках підготовки міста до Євро-2012.

27 грудня харківський міський голова Г.КЕРНЕС спростував інформацію про те, що лави для нової станції метро «Олексіївська» було придбано за 630 тис. грн.

Г.КЕРНЕС у своїй заяві відзначав, що журналісти зробили висновок про вартість лав «на підставі листа-узгодження процедури закупівлі від 22.10.2010 № 2495/10-10», який було розміщено на сайті КП «Харківський метрополітен».

«Насправді лист-узгодження не є «підтвердженням ціни предмету аукціону», про що прямо сказано в тексті. Цей документ лише відображає інформацію про те, яку суму за свою продукцію хотів би одержати виробник. Але це абсолютно не означає, що Національне агентство з проведення Євро-2010 і метробудівці з цією ціною погодилися», - наголосив Г.КЕРНЕС.

«Єдиними документами, які дають відповідь на питання, скільки насправді коштували лави для станції метро «Олексіївська», є специфікація до угоди і товарна накладна. В них чітко вказано, що Харківський метрополітен купив не 10 лав на суму 630 тис. грн., а 10 трисекційних конструкцій лав підвищеної зносостійкості на загальну суму 288 тис. грн.», - зазначив Г.КЕРНЕС.

Учора Б.КОЛЕСНИКОВ запропонував Г.КЕРНЕСУ і голові Харківської облдержадміністрації Михайлові .ДОБКІНУ «скинутися» і подарувати метрополітену міста 630 тис. грн. на лави для станції «Олексіївська».