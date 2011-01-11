У Харкові покінчив з життям громадянин Франції

Харків. 11 січня. УНІАН. У Харкові покінчив життя самогубством громадянин Франції. Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її інформацією, це сталося 8 січня у квартирі, яку француз придбав у Харкові наприкінці 2010 року.

За її словами, тіло 49-річного іноземця знайшли його товариші, які 8 січня завітали до господаря квартири з нагоди його дня народження, яке було в нього 5 січня. Вони і знайшли чоловіка повішеним.

Правоохоронці з’ясовують обставини вчинення самогубства іноземцем. На тілі померлого відсутні видимі ознаки насильницької смерті. Про подію поінформоване Посольство Франції, повідомила Л.ВОЛКОВА.

Вона додала, що француз прибув на територію України 22 грудня 2010 року через митний пункт «Бориспіль». В документах значилося, що мета його приїзду - «подорожі, відпочинок».

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, відомо, що в Харкові він займався фотографуванням. Знайомі, яких він мав на Харківщини, розповідають, що, маючи привітну вдачу, чоловік останнім часом був похмурим і часто скаржився на те, що так і не зумів у житті створити свою сім’ю.

За даними ЦЗГ, за перші дні нового, 2011 року, на території Харкова та області зареєстровано 18 випадків самогубства та 38 випадків раптових смертей громадян різних вікових категорій: від двомісячного немовляти до 70-річного чоловіка.