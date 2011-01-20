Харківщина розвиватиме систему охорони здоров'я області

Харків. 20 січня. УНІАН. На Харківщині буде продовжена робота з розвитку системи охорони здоров`я області.

Про це сказав сьогодні голова губернатор Михайло ДОБКІН під час передачі Діагностичному центру обласної клінічної лікарні обладнання нового обладнання, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За словами М.ДОБКІНА, основні зусилля будуть спрямовані на розвиток сільської медицини.

«Люди, що живуть у сільській глибинці, повинні отримувати настільки ж якісну медичну допомогу, що й жителі міста. Для цього необхідно створювати відповідні умови. Сьогодні ми відновлюємо ФАПи та амбулаторії сімейного типу, де надається первинна медична допомога, оснащуємо їх сучасним обладнанням та медикаментами», - сказав М.ДОБКІН.

Він відмітив, що лікарі цих медичних установ будуть отримувати можливість використовувати для лікування пацієнтів новітнє обладнання. «Ми не будемо розпорошувати фінансування на всі медичні установи області. Ми вибрали 4 міжрайонні лікарні і обласні медичні установи, туди ми направимо максимум фінансування», - сказав М.ДОБКІН.