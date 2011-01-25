У трьох класах харківських шкіл припинені заняття
10:15, 25 січня 2011Харьків
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Харків. 25 січня. УНІАН. У зв`язку із захворюваністю на грип та ГРВІ припинені заняття в трьох класах харківських шкіл.
Про це поінформувала головний лікар Харківської міської санітарно-епідеміологічної станції Ірина ЗУБКОВА, повідомляє сайт Харківської міськради.
За даними І.ЗУБКОВОЇ, заняття припинені у 2-Б і 3-Б класах школи № 176 та в 1-А класі школи № 131. Обидва заклади знаходяться на території Дзержинського району.
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