У трьох класах харківських шкіл припинені заняття

Харків. 25 січня. УНІАН. У зв`язку із захворюваністю на грип та ГРВІ припинені заняття в трьох класах харківських шкіл.

Про це поінформувала головний лікар Харківської міської санітарно-епідеміологічної станції Ірина ЗУБКОВА, повідомляє сайт Харківської міськради.

За даними І.ЗУБКОВОЇ, заняття припинені у 2-Б і 3-Б класах школи № 176 та в 1-А класі школи № 131. Обидва заклади знаходяться на території Дзержинського району.