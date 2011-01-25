У Києві розкажуть, як продаватимуть квитки на Євро-2012

Харків. 25 січня. УНІАН. У Києві 1 лютого відбудеться семінар для журналістів з приводу продажу квитків на матчі Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, говорячи про заходи, які дирекція турніру Євро-2012 запланувала найближчим часом.

«Я запрошую усіх харківських журналістів прибути 1 лютого до міста Києва. У нас буде великий семінар, прибуде операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН, прибудуть інші фахівці з УЄФА, відповідальні за продаж квитків. У нас буде великий семінар для журналістів з приводу продажу квитків. Нагадаю, що продаж квитків стартує 1 березня, а 1 лютого ми пояснимо всю процедуру, як замовляти квитки, як правильно оформляти заявку, коли й на якому етапі можна буде отримати ці квитки», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.