Китайці подарували харківському УБОЗу бойовий бронетранспортер

Харків. 5 лютого. УНІАН. Посольство Китайської Народної Республіки на знак подяки за розкриття злочину передало у подарунок харківському Управлінню боротьби з організованою злочинністю від китайських громадян бойовий бронетранспортер БРДМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі міліції Харківщини, делегація Посольства КНР в Україні на чолі з першим секретарем посольства СЮЙ Чжунсінь спеціально побувала у Харкові, де зустрілася з начальником УБОЗу Дмитром ЛАЗАРЄВИМ, щоб висловити вдячність за оперативне розкриття викрадення громадянки Китаю з метою викупу.

«Я хочу висловити велику подяку від імені нашого посольства та нашого народу усім співробітникам міліції, не тільки Харківської області, але й всієї України, за те, що вони так оперативно розкрили злочин, вчинений стосовно нашої громадянки», - сказав дипломат.

Коментуючи подію, начальник Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА зазначила в інтерв’ю УНІАН, що «убозівцям» довелося штурмом звільняти заручницю, батьки китаянки відчули, з якою небезпекою була пов’язана операція звільнення дочки, і на знак подяки за свої кошти придбали бронетранспортер для харківської міліції».

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками харківського УБОЗу 27 грудня 2010 р. в Дніпропетровську жінка була звільнена, - розповів Д.ЛАЗАРЄВ. - Стан здоров’я потерпілої задовільний. За скоєння злочину були затримані члени злочинного угрупування, які викриті у викраденні громадянки Китаю. На даний момент зловмисники затримані та знаходяться під вартою».

Як повідомляв УНІАН, інформація про викрадення 28-річної громадянки Китаю до Головного управління МВС України в Харківській області надійшло 26 грудня 2010 р. Було встановлено, що вранці близько 7.40 на проспекті Тракторобудівників до жінки підійшов невідомий чоловік, який представився працівником міліції та попросив пред’явити документи. У цей час з автомобілю, що стояв поруч, вийшов ще один незнайомий чоловік та заштовхнув потерпілу до автомобіля. Того ж дня чоловікові потерпілої, який знаходився в Китаї, на мобільний телефон зателефонував незнайомий з вимогою викупу за звільнення дружини у розмірі 2 000 000 китайських юанів (300 тис. дол. США).

Оскільки будинок, у якому тримали викрадену, був оснащений відеоспостереженням, в’їзд до подвір’я здійснювався через ворота з дистанційним керуванням, вхід через домофон, а кімната знаходиться на другому поверсі, було прийнято рішення про силове захоплення приміщення. Операцію було проведено о 5-й ранку. Міліціонери проникли до будівлі, затримали двох раніше судимих мешканців Одещини і звільнили заручницю. З метою конспірації, та щоб заручниця не втекла, зловмисники тримали її зі зв’язаними руками з масою на обличчі. Операція завершилася наступного дня, коли були затримані й інші учасники організованої злочинної групи: раніше засуджений мешканець Одещини та двоє іноземних громадян, співвітчизників потерпілої.