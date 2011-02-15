Харків. 15 лютого. УНІАН. У ході розширеного засідання Харківського регіонального комітету з економічних реформ з участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН презентував регіональні інвестиційні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор Харківщини в першу чергу наголосив на необхідності розвитку високотехнологічного виробництва на підприємствах області.

Зокрема М.ДОБКІН презентував Президентові проект виробництва на Харківському приладобудівному заводі ім. Шевченка електронної книги.

Губернатор зауважив, що вартість електронної книги українського виробництва разом із комплектом електронних підручників та довідкових матеріалів становитиме 1600 грн., але «термін окупності цих витрат – півроку».

М.ДОБКІН також серед регіональних пріоритетів відзначив проект будівництва сміттєпереробного заводу в Харкові. Губернатор зауважив, що після вивчення світового досвіду, фахівці дійшли висновку, що оптимальним для міста є будівництво сміттєпереробного заводу, у результаті роботи якого буде отримуватися вторинна сировина, зокрема газ.

За словами М.ДОБКІНА, окрім екологічних вигод від роботи заводу, територіальна громада Харкова отримуватиме ще й додаткові енергетичні ресурси.

Ще одним регіональним інвестиційним проектом, як відзначив М.ДОБКІН, є «створення агрокластеру» або «селища майбутнього». Відповідно до цього проекту, в окремо взятому депресивному районі області планується створити потужне сільськогосподарське підприємство й забезпечити його робітників доступним житлом. На думку губернатора, це дасть можливість забезпечити роботою значну кількість незайнятого населення регіону, а також виведе заробітну плату аграріїв області на належний рівень.

Наступним проектом є створення в Харкові ІТ-парку «Інтелектроніка», який спеціалізуватиметься на створенні мікроелектронної техніки та на наданні інформаційних послуг, а також технополісу «П’ятихатки», який розроблятиме вітчизняні ядерні технології.

Також, за словами М.ДОБКІНА, за дорученням Президента в Харкові ведеться робота зі створення україно-російського технопарку «Слобожанський», установчий фонд якого становитиме 20 млн. грн.

Усі ці проекті, як зазначив губернатор, дадуть змогу розвивати на Харківщині інноваційні технології та залучати приватні інвестиції.