У росіянина вилучили на кордоні один мільйон рублів

Харків. 3 березня. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили у громадянина Російської Федерації один мільйон рублів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, гроші, які контрабандно з України в Росію вивозив 48-річний житель Московської області, були виявлені у ході проходження контролю в міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні.

Під час огляду салону автомобіля «Ніссан» за сидінням водія у пакунку прикордонники спільно з митниками виявили 2 пачки валюти по 100 банкнот по 5000 рублів кожна.

На громадянина РФ складений протокол про порушення митних правил.