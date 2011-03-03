У росіянина вилучили на кордоні один мільйон рублів

10:32, 03 березня 2011
Харьків
0 0

Контрабанду виявили у Гоптівці

Харків. 3 березня. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили у громадянина Російської Федерації один мільйон рублів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, гроші, які контрабандно з України в Росію вивозив 48-річний житель Московської області, були виявлені у ході проходження контролю в  міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні.

Під час огляду салону автомобіля «Ніссан» за сидінням водія у пакунку прикордонники спільно з митниками виявили 2 пачки валюти по 100 банкнот по 5000 рублів кожна.

На громадянина РФ складений протокол про порушення митних правил.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter