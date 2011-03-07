Харків. 7 березня. УНІАН. На Харківщині до Євро-2012 з’являться 10 туристичних маршрутів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час святкування масляної в селищі Коропові Хутори сказав журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН, говорячи про розвиток туристичної інфраструктури регіону.

«У нас є п’ять маршрутів, але ми на цьому не зупиняємося. Минулого року ми зробили перше харківське туристичне бієнале, подивилися на що спроможні райони. Я думаю, що ще будуть як мінімум п’ять маршрутів. Ми робимо з управлінням культури прес-тур, і журналісти зможуть самі оцінити нові й старі тури, які ми пропонуємо», - сказав Є.САВІН.

Як передавав УНІАН, уже розроблені туристичні маршрути «Чугуїв - місто І.Рєпіна», «На батьківщину Г.Сковороди», «Від шедеврів природи - до шедеврів живопису», «Місцями бойової слави Харківщини», «Стародавні садиби Харківщини».

11 березня відбудеться прес-тур, метою якого є перевірка готовності туристичної інфраструктури Харківщини до Євро-2012.

«Ми вже спланували цей прес-тур, і 11 березня ми покажемо представникам ЗМІ кілька найбільш значущих об`єктів у Харківській області для того, щоб подивитися на початкові елементи готовності туристичної інфраструктури до Євро-2012», - сказав начальник управління культури і туризму Дмитро КУЗНЄЦОВ.