На газифікацію Харківщини виділять до 100 млн. грн.

Харків. 11 березня. УНІАН. НАК «Нафтогаз Україна» у 2011 році на газифікацію Харківської області виділить близько 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН, говорячи про проект угоди про соціально-економічне співробітництво компанії та Харківської області.

«У проекті угоди ми плануємо 130 – 150 млн. грн. Це буде і газифікація, й інші соціальні питання, зокрема те, що стосується житлово-комунального господарства. Але основна сума все ж піде на газифікацію, де ми запланували близько 80 – 100 млн. грн.», - сказав Є.БАКУЛІН.