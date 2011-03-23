Харківщина найкраще розбудовує «Доступне житло», заявляє Дулуб

Харків. 23 березня. УНІАН. Харківський регіон має найкращий показник з реалізації програми «Доступне житло».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

«Минулий рік був перехідним, коли пішла одна влада і прийшла інша. Це не добре вплинуло на питання будівництва в регіонах, в тому числі і за програмою «Доступне житло». Ми змогли розпочати реалізацію програми, коли був прийнятий бюджет на 2010 рік», - сказав В.ДУЛУБ.

За даними заступника губернатора, з виділених на будівництво в області доступного житла 9 млн. грн. повернуто 6 млн. грн. «Три мільйони гривень, - сказав В.ДУЛУБ, - ми використали на придбання 36 квартир, які здали черговикам до кінця календарного року».

Також він зазначив, що з реалізації програми «Доступне житло» Харківський регіон демонструє кращий показник по всій Україні. «Підсумок року показав, що краще за всіх спрацював Харківський регіон, у нас був найкращий показник. Реалізувати 36 квартир за програмою доступного житла не зміг жоден регіон України», - підкреслив заступник губернатора.

За його словами, на сьогоднішній день в Харківському регіоні налічується понад 1000 черговиків, що бажають взяти участь у програмі «Доступне житло».

В.ДУЛУБ повідомив, що міністерство регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України має намір виділити в 2011 році харківському регіону 25-30 млн. грн. на будівництво за програмою «Доступне житло».

За даними В.ДУЛУБА, реальна потреба харківського регіону в доступному житлі становить близько 60 тис. квартир. «За три місяці активної роботи, - сказав він, - у нас вже з`явилася тисячна черга, і я вважаю, що це гарний результат. Чим більше людей будуть знати, що у нас є програма, за якою реально можна отримати житло, я вважаю, що бажаючих буде набагато більше».