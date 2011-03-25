Добкін виводить свою команду в число найприязніших адміністрацій

Харків. 25 березня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація посідає перше місце у попередньому рейтингу учасників конкурсу «Приязна адміністрація» у 2010-2011 роках.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

За інформацією Центру, на підставі методики оцінювання анкети учасника конкурсу «Приязна адміністрація», затвердженої наказом Головдержслужби від 31.01.2011, визначено попередній рейтинг учасників конкурсу за кількістю балів анкети учасника конкурсу.

Згідно з цим рейтингом у номінації «Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації» перше місце посідає Харківська обласна державна адміністрація.

Наступними етапами є визначення середнього балу за оцінюванням анкет споживачів послуг органу виконавчої влади та перевірка експертними групами достовірності наведених в анкетах учасника конкурсу відомостей, йдеться у повідомленні.