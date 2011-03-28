Завод ім. Шевченка прямує до виплати зарплат

Харків. 28 березня. УНІАН. Всі пункти протоколу, підписаного в ході зустрічі голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з робочою групою заводу ім. Шевченка 22 березня, виконуються або вже виконані.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні відбулася чергова робоча зустріч М.ДОБКІНА з представниками трудового колективу ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

Крім 16 співробітників заводу, в ході зустрічі також брали участь представники ВАТ «Хартрон» і ВАТ «Турбоатом», разом з якими обговорювалися шляхи виведення заводу ім. Шевченка з кризового стану.

Як зазначив у ході брифінгу за підсумками зустрічі М.ДОБКІН, подібні зустрічі будуть проводитися регулярно, що дозволить всім сторонам постійно контролювати ситуацію. Водночас губернатор повідомив, що всі пункти протоколу, який був підписаний у вівторок, 22 березня, або вже виконані, або знаходяться в роботі.

«Ситуація з оформленням документів сьогодні в робочому процесі, розроблено графік, є черговість, є відповідальні, головний з яких - це ТИМЧУК, який повинен перед звільненням з підприємства оформити всю необхідну документацію на всі об`єкти. Наступний пункт - отримання кредитів та реалізація майна згідно з планом санації - тут теж усе йде своєю чергою. 18-22 квітня відбудуться торги, виручені на яких кошти на 100% підуть на погашення заборгованості із заробітної плати. Одночасно ми працюємо над залученням кредиту, який плануємо отримати до середини травня», - повідомив М.ДОБКІН.

Прес-служба ОДА нагадує, що за підсумками зустрічі 22 березня був підписаний протокол, згідно з яким необхідно було створити робочу групу, скласти графік оформлення документації, а також графік залучення позикових коштів на підприємство. Крім цього була досягнута домовленість про виплату заробітної плати всім співробітникам підприємства за один робочий місяць.

Як повідомляв УНІАН, за даними профкому заводу ім. Шевченка, сума заборгованої зарплати працівникам підприємства на сьогодні становить понад 27 млн. грн.