У Харкові за розбій затримано студента з Марокко

Харків. 4 квітня. УНІАН. У Харкові за розбій затримано 23-річного громадянина Марокко.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю, затриманими виявився студент третього курсу одного з харківських вузів.

Іноземець, застосувавши насильство до харків’янина 1985 року народження, відкрито заволодів його курткою та двома мобільними телефонами «Нокіа».

Слідчий відділ Московського райвідділу міста Харкова порушив кримінальну справу за ст. 187 ч. 1 (розбій) КК України.